È stato presentato venerdì 7 luglio presso l’Aula Berlucchi della Fondazione Mondino di Pavia il progetto «Insieme per il Parkinson», incluso tra i Progetti Emblematici territoriali selezionati con il contributo di Fondazione Cariplo. L’intento è quello di fare rete per garantire assistenza domiciliare gratuita alle persone con Parkinson e grave disabilità sul territorio della provincia di Pavia e un programma di formazione per le famiglie e per i caregiver, con l’obiettivo di definire un modello di assistenza sostenibile, replicabile su base regionale e nazionale. Promotori dell’iniziativa sono la Fondazione Mondino, che attraverso il suo Centro Parkinson eroga i servizi di assistenza medica specializzata, l’Associazione Pavese Parkinsoniani che gestisce il call center dedicato e cura i servizi di formazione e di sostegno psicologico, il Comune di Pavia per la regia dei servizi territoriali di assistenza e Servizi Sociali Autogestiti per garantire la mobilità. Si punta a coinvolgere fino a 50 famiglie sul territorio di Pavia e provincia: chiamando il numero verde 800.608.558, è possibile ricevere informazioni e aderire al progetto.

