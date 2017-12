Un bambino di 4 anni, figlio di immigrati nordafricani residenti in un Comune della provincia, è il «paziente zero» del ceppo influenzale H1N1 nella versione che da qui a gennaio-febbraio falcidierà la popolazione in tutta Italia. Il bambino è stato curato al Policlinico San Matteo, dove l’équipe di esperti in epidemiologia e biologia ha isolato il virus (influenza ceppo A) e comunicato ufficialmente all’Istituto superiore di Sanità la notizia. Il bimbo era stato ricoverato ricoverato poco prima di metà dicembre nella Clinica pediatrica del Policlinico, in seguito a febbre, vomito e inappetenza. Il campione di tampone raccolto dalle vie respiratorie è risultato positivo per Influenza A H1N1. Attualmente il piccolo è in buone condizioni ed è stato dimesso. Ma il virus che ha colpito lui per primo farà ammalare circa cinque milioni di persone.

In ogni caso, niente di cui preoccuparsi più di tanto: secondo gli esperti avremo un’incidenza medio-bassa nonostante cinque milioni di influenze siano un numero che sembra alto. Peggio andò nel 2010 quando in Italia si registrarono 99 casi ogni mille assistiti e nel 2005 (che detiene tuttora il record di ammalati) con ben 116 casi ogni mille assistiti.

