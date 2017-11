Una nuova iniziativa culturale, dedicata agli appassionati di poesia, si apre il 7 novembre prossimo, alle ore 17.30 “LESEZEIT: Momenti di lettura”.

Nachtmittags beim Lesen deutscher Autoren: di pomeriggio, leggendo autori tedeschi…

Si tratta di un incontro dedicato alla lettura di una selezione di poesie di autori tedeschi, che saranno lette in italiano e tedesco e commentate dalla professoressa Alessandra Crotti, con la collaborazione, per l’occasione, di Francesco Bussola e Gabriella Cappelli, coadiuvati dal canto di Alessandro Imelio e del suo Voce&coscienza ensamble. Le poesie, che saranno lette dagli allievi del corso di tedesco dell’APS-Pavia Nord e dell’UNI3 di Pavia, saranno quelle dello scrittore Paul Celan, considerato uno dei maggiori poeti tedeschi contemporanei.

Paul Celan, anagramma del nome Paul Antschel, è nato a Cernowitz il 23 novembre 1920 - allora Romania, oggi Ucraina m

da una famiglia di origine ebraica di tradizione tedesca. La lingua in cui scrive Celan è il tedesco, la lingua materna per eccellenza. Vive il dramma delle deportazioni e perde entrambi i genitori in un campo di concentramento ucraino. La morte dei genitori e il genocidio lo segneranno per sempre. Una vita sofferta e tormentata, segnata da una fine tragica.

