La sperimentazione di un nuovo servizio di trasporto pubblico nelle ore notturne nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato per la città di Pavia, chiamato Morpheus, sta avendo un ottimo successo.

Da mercoledì 1 marzo, in sole nove serate di funzionamento, i passeggeri che hanno usufruito gratuitamente del servizio sono stati più di mille, per la precisione 1156.

Fino a venerdì 30 giugno 2017 Morpheus sarà attivo mercoledì, venerdì e sabato con partenze alle ore 23, 00.30 e 1.30 dal capolinea in Viale Matteotti-piazza Petrarca.

«Il Comune di Pavia – ricorda l’assessore alle Politiche giovanili, Ilaria Cristiani - ha inoltre previsto un'attività di monitoraggio per valutare l'effettiva utilità del servizio che, in questa prima fase, dal primo marzo al 30 giugno, sarà completamente gratuito per tutti gli utenti. Al termine della sperimentazione, sarà possibile valutare le eventuali migliorie, come ad esempio modifiche al tragitto, alle fermate oppure estendere l’orario ad altri giorni della settimana».

Morpheus effettua numerose fermate lungo un percorso di 16 chilometri: il tragitto tocca il centro, gli ospedali come anche i luoghi di divertimento o i collegi universitari più periferici. Su questo anello, gli autobus della Line da 12 metri circoleranno fino a notte inoltrata (l’ultimo arrivo è previsto alle 2,15) coprendo il tragitto in circa 45 minuti.

