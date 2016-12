La Giunta del Comune di Pavia ha approvato la proposta di project financing per la riqualificazione e la ristrutturazione degli adeguamenti degli impianti esistenti (sia relativamente alla parte idraulica che per la parte inerente il riscaldamento e la ventilazione), l'adeguamento dell’impianto natatorio alle normative vigenti e la riqualificazione strutturale e funzionale della piscina comunale di via Folperti.

Il progetto prevede l’affidamento in concessione della gestione della Piscina Comunale e delle aree accessorie di stretta pertinenza, la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la riqualificazione dell’intera struttura. Il valore dell’intervento ammonta complessivamente a 1.837.632,99 euro finanziato con mutuo bancario a carico della società proponente.

«Questo progetto - dichiara l'assessore allo Sport Davide Lazzari - è volto a dare alla città di Pavia un impianto natatorio pubblico di grande livello. Occorre però ricostruire la vicenda. Abbiamo ereditato la piscina in una situazione davvero critica, sia strutturale che economica. Dopo un duro lavoro di riordino, di soluzione dei contenziosi e della situazione contabile, abbiamo deciso di affidare, con bando pubblico, la gestione annuale dell’impianto. Questo ha permesso a molti operatori del settore di poter valutare le caratteristiche e le potenzialità della piscina Folperti. In particolare, un operatore ha avanzato la possibilità di poter investire sull’impianto. Dopo un lavoro di oltre un anno dei settori sport, lavori pubblici ed economico, siamo riusciti a licenziare la proposta consegnataci».

Relativamente agli interventi strutturali sull’edificio sono previsti i seguenti lavori:

- realizzazione di una nuova vasca di 25 mt. per tre corsie;

- ristrutturazione integrale del piano rialzato con realizzazione di una palestra attrezzata e due sale palestra dove svolgere corsi di ginnastica e fitness di vario tipo;

- realizzazione di un bar e tre uffici;

- ristrutturazione bagni per il pubblico con servizi dedicati ai disabili e realizzazione di bagni a disposizione del personale dipendente;

- relativamente al piano inferiore si prevede una completa rivisitazione degli spazi interni con la realizzazione di nuovi spogliatoi correttamente dimensionati secondo normativa CONI;

- realizzazione di una sauna finlandese all’interno degli spogliatoi a disposizione dell’utenza;

- costruzione di nuovi spogliatoi per gli istruttori, alla realizzazione di un locale deposito attrezzi

- realizzazione di una sala riunioni che potrà anche essere utilizzata dall’associazionismo locale;

- installazione di un sistema di controllo accessi (mediante tornelli a tessera magnetica/rfid) che disciplini la circolazione all’interno della struttura.

«La piscina rimarrà patrimonio pubblico - prosegue Lazzari - ad una tariffa calmierata con abbattimento delle barriere architettoniche, prezzi agevolati per le varie categorie di utenti e con la possibilità di svolgere competizioni di tutti i livelli. È anche prevista una vasca in più, la costruzione di un bar, di una sala riunioni pubblica accessibile dall’esterno e un riordino di tutti gli spogliatoi. Il bando sarà di evidenza pubblica in modo tale da preservare l’ente e la libera concorrenza atta a migliorare ulteriormente l’offerta. Insomma - conclude - sarà una nuova Folperti».

I lavori inizieranno nel luglio 2017 per terminare ad agosto 2018: sono previste chiusure parziali della struttura che, pertanto, verrà mantenuta fruibile al pubblico durante l’esecuzione dei lavori.

