La Giunta del Comune di Pavia, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Alice Moggi, ha deciso di concedere una serie di contributi al alcuni soggetti del Terzo Settore che in questi anni si sono distinti per la realizzazione di interventi specifici finalizzati sia all’attivazione di misure occupazionali per donne in difficoltà sia al perseguimento dell’autonomia di persone disabili.

La Giunta ha concesso:

- per il progetto Lavoro per donne in difficoltà: euro 2.500,00 alla Sartoria di Francesca ed euro 2.500 all’Associazione Ci siamo anche noi;

- per il progetto Autonomia per i ragazzi disabili: euro 5.000,00 all’ANFFAS Pavia Onlus.

«A seguito della valutazione delle proposte contenute all’interno del progetto del Bilancio Partecipato - spiega la Moggi - sono stati selezionati nove progetti, tra i quali alcuni afferiscono alle tematiche di competenza del Settore Servizi di Promozione Sociale.

Il primo progetto è quello relativo al “Lavoro per donne in difficoltà”, con la finalità del reinserimento lavorativo per donne in difficoltà e gruppi di mutuo aiuto per attivare lavori creativi e formazione alla sartoria di qualità, finalizzati a produrre reddito.

L’altro progetto, “Autonomia per i ragazzi disabili”, ha la finalità di sviluppare l'autonomia dei ragazzi disabili attraverso momenti di tempo libero con iniziative ludiche-culturali-socializzanti insieme a coetanei con disabilità medio-lieve».

