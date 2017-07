Il concerto del Maestro Giovanni Allevi, previsto il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia, è annullato e rinviato a data e luogo da destinarsi.

I possessori dei biglietti sono invitati a rivolgersi ai punti vendita o ai siti online presso i quali hanno acquistato i tagliandi per le operazioni di rimborso che saranno possibili da giovedì 6 luglio fino alle ore 13 di venerdì 21 luglio.

Come noto Giovanni Allevi, impegnato nei giorni scorsi in tour in Giappone, è stato operato d'urgenza per un distacco di retina. Operazione ben riuscita ma che comporta un riposo prolungato superiore a quello inizialmente preventivato.

Quindi l'artista sarà costretto a posticipare i suoi prossimi impegni professionali e a stare a riposo completo per alcune settimane.

E' volontà sia del Maestro che della Fondazione Teatro Fraschini assieme al Comune di Pavia ed alla Promoter di recuperare questo evento il prima possibile quando, oltre alla piena riabilitazione dell’artista, ci sarà anche la disponibilità del Castello o del Teatro Fraschini dando risposta al numeroso pubblico di fans che già aveva portato oltre 600 persone ad acquistare il biglietto in prevendita. Per ulteriori informazioni: info@promoterpv.it o tel. 340.5334916

