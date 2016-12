La Giunta del Comune di Pavia ha approvato il progetto esecutivo, per un importo complessivo di 200.000 euro, per gli interventi di riqualificazione su alcune piazze cittadine, in particolare piazza e via Marconi, il parchetto di piazzale Torino, e le parti "ammalorate" di piazza Botta e piazza Petrarca.

"Il patrimonio stradale e viabilistico, considerando anche i marciapiedi e le piste ciclabili del Comune di Pavia - spiega Fabio Castagna, assessore ai Lavori pubblici - necessita di interventi di riqualificazione, anche per migliorare la sicurezza stradale e la funzionalità della rete, garantendo continuità del servizio e migliorando lo standard manutentivo del patrimonio stradale. Prosegue quindi l'impegno dell'amministrazione finalizzato a riqualificare i quartieri. Questo lotto di interventi ci consentirà di realizzare alcuni lavori di riqualificazione di piazze esistenti e le loro pertinenze. I lavori saranno realizzati nell'arco del 2017 e sono sicuramente un passo in avanti".

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale