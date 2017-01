Nuova convenzione tra ASP Pavia e Unuci Voghera - Oltrepò. Il documento si caratterizza certamente per la originalità e per la innovatività.

L’UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, sez. di Voghera Oltrepò, ha ritenuto di individuare nei servizi offerti dall’ASP di Pavia un modo culturalmente moderno e certamente appropriato per realizzare quella finalità istituzionale che vuole curare gli aspetti socio culturali e predisporre adeguate iniziative al fine di conservare l’efficienza fisica dei propri associati. E’ ormai riconosciuto come lo stile di vita sia alla base di qualsiasi procedura di prevenzione delle patologie e del decadimento fisico e cognitivo. L’ASP con i suoi servizi riabilitativi, nutrizionali, di recupero della funzionalità cognitiva si pone all’avanguardia non solo nella cura ma in particolare, nell’indicare quelle misure tese a recuperare e mantenere stili di vita appropriati.

Tra l’altro è utile ricordare come la Legge Regionale n. 23/2015, con norme tese al riordino del sistema socio-sanitario lombardo, ritiene che tra i suoi principi fondanti vi sia la promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle comunità nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, di cura, di assistenza e di terapia .

L’UNUCI Sezione di Voghera Oltrepò presente alla sottoscrizione con il Presidente Prof. Zinni, il Segretario Rocco, il past President Galbiati e il Consigliere Villani, ha una lunga tradizione, avendo appena festeggiato il suo 90° anniversario dalla fondazione e contando su oltre 100 aderenti.

Anche nel recente passato, oltre a diverse attività rivolte all’addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del personale militare in congedo, si sono promosse iniziative di interesse generale quali da ultimo la conferenza dal titolo «La sicurezza di tutti e la sicurezza di ognuno di noi» con relatori di altissimo prestigio quale il Vice Presidente dell’Assemblea parlamentare NATO. Da ultimo e come momento di collegamento affettivo ed ideale si deve anche ricordare di come il Direttore Generale dell’ASP di Pavia, Avv. Maurizio Niutta, tra le tante altre cose ha pure svolto il proprio servizio militare quale Ufficiale di Complemento dell’Arma di Artiglieria e che il consigliere Marco Salvadeo ha svolto il proprio servizio militare nell’Arma dei Carabinieri.

E proprio l’Avv. Niutta ha concluso sostenendo che con questi gesti utili e innovativi si vuole esprimere quell’attenzione e quell’affetto che la Comunità dovrebbe dimostrare a chi ha dato molto a questo Paese senza ricevere, a volte, i giusti segni di riconoscenza.

