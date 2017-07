Venerdì 21 luglio 2017, alle ore 21, nella Basilica di San Lanfranco l’ultimo concerto del ciclo Musica in San Lanfranco 2017, organizzato dall’Associazione Amici di San Lanfranco, grazie al contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, con la direzione artistica di Alberto Lodoletti.

Ad eseguire il concerto il duo di chitarra e pianoforte formato da José Manuel e Francisco Cuenca Morales. Duo raffinato e raro, considerato dalla critica come «unico per la capacità di fondere i due strumenti in un unico elemento con estrema eleganza e sensibilità nel tocco», si è esibito in tutto il mondo, dall’Europa all’America al Giappone suonando nelle sale più prestigiose come la Carnegie Hall di New York, l’Auditorium Nazionale di Spagna, il Palazzo della Musica a Valencia, il Palazzo della Chitarra in Giappone.

Ha inciso sette Compact Disc, prevalentemente con musica spagnola, e registrato video. Francisco Cuenca è attualmente direttore del Conservatorio Andres Segovia di Linares e José Manuel Cuenca del Conservatorio Maria de Molina di Ubeda.

Il programma del Duo Cuenca è un omaggio a uno dei più grandi compositori del novecento spagnolo, Joaquin Rodrigo, di cui viene eseguito il celeberrimo Adagio dal Concerto d’Aranjuez.

Inoltre una serie di brani, dedicati al Duo Cuenca da compositori spagnoli viventi, ed uno scritto da Francisco Cuenca.

L'ingresso al concerto è ad offerta per contribuire all'oneroso restauro dell'Abbazia di San Lanfranco.

