Notte Barocca domani, sabato 1 luglio, nel centro cittadino. Su invito del Comune di Pavia e in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, infatti, Ghislierimusica presenta la prima edizione di «Pavia Notte Barocca», serata di animazione culturale del centro storico che prevede una serie di spettacoli ed eventi musicali dal vivo di alto profilo legati al repertorio barocco.

Con l’avvio della stagione estiva e in concomitanza con la notte dei saldi che prevede la speciale apertura serale degli esercizi commerciali, il tema del «Barocco», in sintonia con quanto già programmato regolarmente durante tutto l’anno da Ghislierimusica, diventa l’occasione per arricchire l’offerta turistica e ricreativa della città, stimolando in modo originale e culturalmente qualificato le attività commerciali e potenziando l’immagine di Pavia presso i cittadini e i visitatori esterni.

Dalle 21.30 fino a mezzanotte circa, lungo gli assi principali del centro storico (Corso Cavour, Corso Strada Nuova, Corso Garibaldi, Piazza del Duomo, Piazza Cavagneria, Via XX settembre) saranno innumerevoli gli eventi che animeranno la serata: Piazza della Vittoria costituirà il cuore pulsante della manifestazione, ospitando il concerto d’apertura e il concerto di chiusura, uno spettacolo di video proiezione sulla facciata del Broletto, l’info-point della Notte Barocca e il “Salotto Opera Longobarda di Händel”, allestito presso Santa Maria Gualtieri (creando dunque una significativa connessione anche con le iniziative di Pavia Longobarda). La serata sarà aperta dall’Accademia Barocca Europea di Ambronay con musiche sul tema di Didone di Purcell e Desmarest. Al termine del concerto dell’Accademia, in Piazza Cavegneria due danzatrici stupiranno il pubblico con strabilianti coreografie, proseguendo poi in Corso Garibaldi con scenografici vestiti luminosi, mentre altri cinque gruppi di vario organico (dal Duo Repicco al Zero Vocal Ensemble) offriranno al pubblico la propria musica, nei più suggestivi e strategici scorci delle vie del centro (Corso Cavour, Piazza Cavagneria, Piazzetta Azzani, Via XX Settembre).

Infine l’Utfasol Ensemble, formazione costituita da 2 tromboni, cornetto, bombarda e percussioni, sarà protagonista di uno strepitoso concerto itinerante che culminerà con la chiusura in Piazza della Vittoria.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale