Come gli appassionati di libri (e non solo) avranno già notato da tempo, il 2017 ormai agli sgoccioli si è segnalato, tra l’altro, per aver portato nella nostra città una nuova libreria: in sorprendente controtendenza con l’andamento italiano, a Pavia ha infatti aperto il nuovo e già apprezzato Mondadori Bookstore cittadino. Con oltre 12.000 titoli in assortimento, il punto vendita si è subito imposto per essere un vero e proprio punto di riferimento culturale per l’intera provincia: oltre ai tradizionali romanzi, libri di saggistica, storia, attualità, la libreria è stata subito letteralmente presa d’assalto dagli appassionati di fantasy e fantascienza diventando, in pochi mesi, una meta irrinunciabile per gli amanti del genere. Qui si possono trovare infatti prime edizioni e libri rari, libri nuovi e usati.

E non sono mancati, in questi mesi, gli eventi con autori e scrittori, che hanno presentato i loro ultimi lavori, tra i quali ci piace ricordare Diego de Silva, Paolo Barbieri, Giuseppe Lippi, Dario Tonani, solo per citarne alcuni (e i titolari ci assicurano che il prossimo anno ci saranno altrettanti illustri ospiti e qualche graditissima sorpresa).

Per festeggiare tale esordio, e assecondare le esigenze degli ultimi ritardatari dello shopping natalizio, il prossimo sabato, la libreria resterà aperta fino alle 23. E già dalle 21 in poi, con spumante e panettone si festeggerà, assieme a clienti e amici l’arrivo delle feste: l’imminente Natale e il nuovo anno che, siamo sicuri, porterà interessanti e apprezzate novità per ogni appassionato lettore.

