La scorsa settimana avevamo aperto il giornale facendo riferimento alla riattivazione dei bagni pubblici di viale Matteotti. «Mi scappa la pipì... ma la domenica no» avevamo titolato, in riferimento al fatto che proprio nel giorno in cui più cittadini avrebbero potuto avere l’esigenza di utilizzare i servizi pubblici li avrebbero trovati chiusi per turno settimanale. Ebbene, ieri un comunicato stampa di palazzo Mezzabarba ci ha informato che il giorno di chiusura della struttura è stato spostato al giovedì. Segno che la nostra segnalazione, unita a quella di molti cittadini, ha colto nel segno. «Dopo le prime settimane di riapertura – dichiara Alice Moggi, assessore alle Politiche sociali - abbiamo ritenuto opportuno rimodulare gli orari, ridefiniti anche grazie alle segnalazioni propositive dei cittadini, in particolare rispetto all'apertura nella giornata di domenica. Il servizio risulta particolarmente gradito dai cittadini, che più volte si sono complimentati con gli addetti individuati dal Comune; una gestione più flessibile che può in questo modo rispondere meglio alle esigenze della città. Gli orari – ricorda l’assessore - potranno ulteriormente essere modificati anche in occasione di particolari eventi o manifestazioni che comportino un significativo afflusso di pubblico».

I nuovi orari sono i seguenti:

• Lunedi dalle ore 9 alle ore 20

• Martedì dalle ore 9 alle 20

• Mercoledì dalle ore 8 alle 21

• GIOVEDI' CHIUSO

• Venerdì dalle ore 9 alle ore 21

• Sabato dalle ore 9 alle ore 21

• Domenica dalle ore 10 alle 21

