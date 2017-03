La rassegna cinematografica Sguardi Puri prosegue anche in marzo. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 15 alle ore 16 e alle 21, con l’anteprima Berlinale 2016 intitolata «Stonewall - Where pride Began»

Il film, per la regia di Roland Emmerich, è interpretato da Jeremy Irvine, Jonny Beauchamp e Joey King.

Nel 1969 Danny Winters fa l’ultimo anno in un liceo dello stato dell’Indiana, vorrebbe frequentare la Columbia University e intanto coltiva una passione inconfessabile per il suo amico Joe. La sua omosessualità però viene a galla, il padre lo ripudia e Danny parte per la Grande Mela, cercando di cavarsela da solo. Una nuova colorata inedita famiglia lo aspetta al Greenwich Village. Ragazzini homeless e travestiti, scare queen e bar per omosessuali, la mafia e i poliziotti corrotti. Dai disaster-movie alle storie impegnate, vere e coinvolgenti per Emmerich il passo non era né breve né facile. Ma miracolosamente gli riesce.

E il battesimo del moderno movimento di liberazione gay prende il via allo Stonewall Inn. Caldo e coinvolgente.

