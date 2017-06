Non abbandonare gli animali, non è uno dei comandamenti, ma dovrebbe esserlo. «Purtroppo ogni estate il fenomeno si ripete - afferma Sergio Maggi, consigliere delegato agli animali del Comune di Pavia - Fortunatamente in città gli abbandoni di cani e gatti sono pochi, anche se è vero che solitamente gli animali non si abbandonano sul territorio comunale, ma solo una volta che si è in autostrada».

Maggi ne approfitta per sensibilizzare tutti sull'importanza di accudire Fido e Micio anche in vacanza: «La legge - commenta - è molto severa. Chi viene sorpreso ad abbandonare un animale rischia fino a un anno di reclusione e un ammenda da 1.000 a 10.000 euro: invito tutti i miei concittadini a collaborare nel momento in cui siano testimoni di un atto tanto crudele».

Un po' di numeri sugli animali in città e provincia: «Nei comuni del territorio abbiamo circa 6.700 cani microchippati o tatuati. I gatti registrati all'anagrafe sono invece 3.700. I gatti con microchip in città sono più di 1.200 e di questi almeno 400 sono quelli delle colonie feline». Per tutti gli animali domestici, e in particolare per i cani, l'attenzione del Comune è sempre massima: «Da direttiva europea di vecchia data - riprende il consigliere - agli animali domestici deve essere assicurata la possibilità di muoversi nel rispetto delle proprie esigenze naturali, per questo la nostra amministrazione sta cercando di dare loro spazi ancora più adeguati. Al momento abbiamo aree di sgambamento al Ticinello, nel parco Leopardi in zona Vallone, in via Simonetta a Città Giardino, in via Righiera di fronte all'Arsenale e, infine, nei pressi della chiesa del Crocifisso. Inoltre, per dare risposte positive alle crescenti richieste, entro l'anno ne attiveremo altre due. La prima sorgerà in via Grumello, zona San Pietro, la seconda in zona Pelizza, a Cascina Colombarone, dove si trova un'ampia area verde. In entrambi i casi si tratta della nostra risposta a precise richieste dei cittadini».

