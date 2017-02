Da sinistra Angelo Gualandi, Massimo Depaoli e Laura Canale

Il Comune di Pavia aderisce alla tredicesima edizione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili lanciata dalla trasmissione Caterpillar di RAI-radio2 per ribadire il proprio impegno nella razionalizzazione dei consumi.

L’edizione di quest’anno è dedicata al tema della condivisione, invitando a sensibilizzare la popolazione a condiVivere con gli altri la propria quotidianità, ad esempio, dando un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete wireless ai vicini e in generale condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità.

Rimane centrale nella giornata del 24 febbraio l’invito rivolto a tutti, cittadini ed istituzioni, studenti ed insegnanti, commercianti, aziende, associazioni culturali, di volontariato, ecc., ad aderire ad un simbolico “silenzio energetico” tra le ore 18 e le 19:30 durante la trasmissione radiofonica, spegnendo luci di private abitazioni e luci pubbliche di uffici, piazze, vetrine, negozi, bar, uffici, aule….

Tale gesto simbolico, in nome di un uso intelligente dell’energia, vuole essere una grande condivisione tra tutti i partecipanti della propria attenzione al tema della sostenibilità ed in particolare al risparmio energetico e al rispetto per l’ambiente.

Il Comune di Pavia, oltre a promuovere alcune azioni significative, spegnerà simbolicamente nell’orario indicato le luci del Ponte Vecchio sul Ticino, come luogo ben visibile dell’azione dimostrativa.

Prendendo esempio dalla giornata, cerchiamo di essere tutti sostenitori dell’Ambiente, mettendoci in gioco in prima persona, al lavoro e in famiglia e per tutto l’anno, con azioni concrete volte al minor consumo delle risorse energetiche e ad una mobilità alternativa all’automobile, perché l’energia più pulita è quella che produciamo noi, muovendoci senza inquinare.

