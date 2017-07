Sono pronti i pacchetti turistici realizzati da 10 agenzie di viaggio, in collaborazione con Progetti società cooperativa che si occupa di visite guidate, in occasione della Mostra Longobardi che si terrà a Pavia dal 1 settembre al 3 dicembre.

I tour organizzati danno la possibilità di visita di 1 sola giornata o di più giornate per itinerari suggestivi tra Pavia, Cremona e Brescia. I tour sono differenziati in base ai partecipanti, sono infatti stati ideati percorsi didattici per le scuole e itinerari per gruppi come CRAL, Unitre, Parrocchie, Associazioni.

Si potranno ammirare i capolavori esposti nella Mostra Longobardi, presso il Castello Visconteo di Pavia, straordinarie e misteriose cripte longobarde pavesi, ex monasteri della antica capitale di regno, per arrivare fino a Lomello scoprendo il luogo delle nozze di Agilulfo e Teodolinda, sede di uno dei più importanti ducati longobardi e giungendo fino a Brescia con la visita al complesso di Santa Giulia. Potrà essere prevista anche una visita al Museo del Violino di Cremona.

Per le scuole sono stati ideati anche laboratori didattici in base ai programmi di studio.

Non mancheranno occasioni per degustare i prodotti locali presso cantine vitivinicole e presso ristoranti tipici. Il progetto di valorizzazione turistica ha ottenuto un contributo a valere sul bando Travel Trade di Regione Lombardia.

È possibile prenotare il proprio tour già da ora presso le agenzie di viaggio 1000 Mondi di Pavia, Clastidium Viaggi e Zeroconfini di Casteggio, Maxerre Viaggi presso l'Iper Montebello, Globe Trotter e Atlantide Viaggi-Lupo di Mare di Vigevano, Camaleonte Viaggi di Binasco, Viaggi Nobile di Cremona e Indigo Travel di Brescia. Per informazioni è anche possibile rivolgersi al CAPOFILA del progetto, cooperativa Progetti di Pavia 0382-530150. Email:

info@progetti.pavia.it.

