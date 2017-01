Questa settimana al Cinema Teatro Politeama nell’ambito della rassegna «Sguardi Puri», appuntamento dedicato alla Shoah.

Fritz Bauer

Regia Lars Kraume, interpreti Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg, origine Germania 2015, 105'.

In Germania nel 1957 la giovane RFT vuole solo dimenticare l’orrore nazista. L'intransigente procuratore generale Fritz Bauer però, 12 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ottiene le indicazioni necessarie per scovare Adolf Eichmann, mentre chi comanda vorrebbe solo mettere fine alle indagini...

La storia è ispirata a eventi reali e prende le mosse dalle indicazioni che giungono al protagonista sul nascondiglio di Eichmann, il colonnello responsabile delle deportazioni di massa degli ebrei negli anni di Hitler al potere. La giustizia non come vendetta, ma come scelta etica e per salvaguardare il futuro della Germania. Un grande capitolo di storia del tutto esente da retorica. Elegante, rigoroso, giusto, imperdibile.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale