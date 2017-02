E’ ricominciato anche quest’anno, grazie all’assessorato alla Sanità e Innovazione sociale del Comune di Pavia e con la diretta collaborazione di AREU Scuola, il percorso di lezioni teorico-pratiche sul trattamento dell'emergenza cardiaca, attraverso la tecnica della rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree, rivolto agli studenti delle classi 2° e 3° Scuole Secondarie di primo grado.

«Le lezioni in questo periodo – commenta l’assessore Laura Canale - si stanno svolgendo presso la Scuola Secondaria di I° grado “Angelini”, ma ci auguriamo che altre scuole aderiscano a questo importante progetto di educazione sanitaria e civica: l'obiettivo è quello di far sì che i partecipanti a queste lezioni teoriche e pratiche possano eseguire correttamente una rianimazione cardiopolmonare, una pratica che risulta in molti casi fondamentale. La sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco – conclude Laura Canale - dipende in buona parte dall'avvio precoce delle manovre salvavita».

