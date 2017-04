Quest’anno il R.I.T.S. , Registro Italiano Triumph Spitfire, gruppo di appassionati della spider prodotta in Inghilterra tra gli anni ‘60 ed ’80 (e che conta più di 1500 iscritti in Italia) dedica il suo primo raduno del 2017, in occasione del ventesimo anno di fondazione, alla visita della città di Pavia.

L’associazione senza scopo di lucro è nata per censire le vetture di questo modello ancora esistenti in Italia, per organizzare raduni ed eventi a livello nazionale ed internazionale ed aiutare i soci nella conservazione delle vetture,

Nei giorni di sabato 1° e domenica 2 aprile 2017 verranno a Pavia equipaggi provenienti da tutt’Italia per visitare la città, scoprire la cultura ed i suoi monumenti preziosi.

Sabato alle ore 14 le macchine verranno esposte nel fossato antistante il castello Visconteo, ed i partecipanti al raduno visiteranno a piedi la città; nella giornata di domenica, dopo la visita alla Certosa di Pavia, il corteo di autovetture attraverserà il centro storico di Pavia percorrendo Strada Nuova da nord a sud, attraversando il Ponte Vecchio, per poi proseguire lungo l’argine verso il Parco del Ticino.

