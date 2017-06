Disagi ridotti al minimo per i pavesi che non andranno in vacanza in agosto: «Ho il piacere di comunicare a tutti i cittadini e commercianti di corso Strada Nuova e piazza della Vittoria – annuncia con soddisfazione Angela Gregorini, vicesindaco e assessore al Commercio – che i lavori di rifacimento ai marciapiedi del corso stanno procedendo speditamente e termineranno, salvo complicazioni, a metà agosto anziché alla fine del mese, così come era stato stabilito precedentemente».

Per motivi logistici di cantiere e di viabilità su Strada Nuova è stato opportuno invertire la direzione di andamento dei lavori sul lato Est, procedendo da sud verso nord e non viceversa, come precedentemente comunicato (in allegato nuova cartina con cronoprogramma).

Per quanto riguarda invece i lavori in piazza della Vittoria, questi sono strettamente legati all’andamento dei lavori di Strada Nuova e comprendono la sistemazione di alcune parti della piazza: sistemazione della pavimentazione stradale (acciottolato/porfido), in alcune aree; pulizia/risanamento giunto di dilatazione tra i solai dell’ipogeo; impermeabilizzazione giunto e ricostruzione pavimentazione lapidea.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale