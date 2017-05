Viridea propone fino al 4 giugno un ciclo di incontri gratuiti per bambini pensati per avvicinarli in modo divertente al giardinaggio, attraverso attività manuali e creative.

Durante il laboratorio, i giardinieri in erba saranno guidati dagli animatori specializzati nella decorazione di un vasetto fai da te con cartoncini, colori e materiali vari.

Il vasetto sarà poi riempito di terra e utilizzato dai bambini per seminare dei fiori. Verrà quindi spiegato loro come prendersi cura dei fiori seminati, ricordandosi di innaffiarli ogni sera fino a vederli germogliare, osservare le foglie che crescono e ammirare in fine i fiori sbocciati.

I bambini potranno portare a casa con sé i vasetti al termine del laboratorio, per dedicarsi giorno dopo giorno alla cura dei fiori seminati.

I laboratori sono completamente gratuiti, non richiedono iscrizione e, in provincia di Pavia, si terranno secondo il calendario seguente, con orario dalle 15.30 alle 18.30:

• Viridea Garden Center San Martino Siccomario (PV): domenica 21 maggio – tel. 0382/496701

• Viridea Garden Center Montebello della Battaglia (PV): domenica 21 maggio – tel. 0383/892253

