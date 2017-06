Il movimento «Civici e Innovatori Pavia», il Movimento civico «Idea Pavia», la Gioventù Federalista Europea e «Laici e Liberali Pavesi» aderiscono alla mobilitazione nazionale «La mia piazza è l’Europa» a difesa dei valori europei e contro i neo-nazionalismi. Pavia sarà una delle oltre 50 piazze in cui sabato 17 giugno si raduneranno i promotori della campagna europeista Forza Europa. «L'Europa è ancora sotto la minaccia di sovranisti e neonazionalisti che vogliono chiudere le frontiere, alzare i muri e diffondere paure tra i cittadini - afferma Cristina Niutta di Civici e Innovatori Pavia - Per noi, invece, l’Unione Europea è un grande progetto di pace, libertà e prosperità, è il continente del diritto e dei diritti, dell'unico mercato libero con regole comuni e di una moneta unica che unisce i popoli; e domani, per una maggiore sicurezza di tutti noi, della difesa comune». L’iniziativa «La mia piazza è l’Europa» si terrà in Piazza della Vittoria dalle 15 alle 20 presente l’On.le Andrea Mazziotti, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati: - dalle 15 alle 18 sarà operativo un gazebo che distribuirà materiale informativo sulla campagna Forza Europa; dalle 18 alle 20 presso il bar 'Ritual' si terrà l'aperitivo europeo, a cui invitare tutte le persone di nostra conoscenza che sono favorevoli al progetto di unità politica dell'Europa.

