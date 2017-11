In merito alla bocciatura da parte dell’UE di ben 49 programmi di promozione dell’agroalimentare su un totale di 52 presentati interviene l’europarlamentare Angelo Ciocca: «Ritengo vergognoso quanto successo e sarà mia premura chiedere conto alla Commissione europea delle motivazioni di tali bocciature. Occorre riflettere perché se i prodotti di alta qualità dell'agroalimentare italiano vengono esclusi dai programmi di promozione, significa che questa Europa spinge per la scarsa qualità senza nessuna tutela per eccellenze uniche al mondo come quelle italiane».

