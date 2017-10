Pingu’s English School è la scuola d’inglese nota per il suo metodo didattico. I suoi corsi sono rivolti ai bambini da 6 mesi a 12 anni e sono strutturati per le diverse fasce d’età. Prevedono l’utilizzo di materiali didattici di altissima qualità e supporti multimediali. Il programma prevede anche una serie di esperienze di apprendimento diverse, quali l’educazione all’ascolto, giochi interattivi e laboratori.

«Il bambino apprende divertendosi - afferma Cristina Campari Responsabile Pingu’s English School di Pavia - Senza fare fatica impara in modo maturale ed è invogliato a continuare».

I corsi Pingu’s English dai 3 anni in su si svolgono nelle fasce orarie post scuola (dalle 16.30 alle 19.30) in un ambiente accogliente studiato appositamente per l’infanzia. Quelli per i più piccini si propongono al mattino e sono un’alternativa all’asilo tradizionale. «L’apprendimento precoce predispone al bilinguismo - sottolinea Campari - Nell’ottica di affiancare e supportare i genitori durante i lunghi periodi di pausa della scuola pubblica, la nostra sede è aperta anche a Natale, Pasqua, Carnevale e durante le vacanze estive. In questi momenti dell’anno offriamo i nostri Christmas Camp, Carnival Camp, Easter Camp e Summer Camp».

Le novità di Pingu’s English Pavia per il 2017-2018:

English Baby Corner: un servizio a “misura di mamma”, rivolto a bambini da 6 mesi a 4 anni. L’alternativa al classico asilo nido, offre orari flessibili a seconda delle singole esigenze. I piccoli ospiti potranno approcciare per la prima volta la lingua inglese divertendosi.

Pingu’s Stage Stars: è il nuovo progetto che accompagna i bambini dai 3 ai 10 anni nel fantastico mondo del teatro. Una storia da recitare, un copione da imparare predisposto in base all’età dei bambini.

Corsi brevi ed intesivi: offre la possibilità di approcciare la lingua inglese attraverso corsi studiati “ad hoc”.

