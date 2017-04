Per la prima volta nella Provincia di Pavia avranno luogo corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori. Un'opportunità per insegnanti e genitori, appassionati e semplici curiosi, per conoscere il metodo scientifico sviluppato da Maria Montessori, famoso in tutto il mondo e imitato da molti.

I corsi sono organizzati dall'Opera Nazionale Montessori, in collaborazione con le associazioni Montessori Brescia e MontessoriAttiva, Pavia.

Il corso 0-3 si rivolge a educatori della prima infanzia (300 ore); quello 3-6 è invece per insegnanti di scuola dell'infanzia (500 ore); infine ecco il corso 6-11 per insegnanti di scuola primaria (550 ore). I corsi 3-6 e 6-11 sono autorizzati dal Ministero dell’Istruzione. Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono svolgere il corso nella sua interezza, conseguendo il titolo necessario ad insegnare con il metodo di differenziazione didattica Montessori nelle scuole pubbliche. Tutti gli altri possono partecipare come auditori, scegliendo singoli pacchetti di argomenti specifici, e conseguendo al termine un attestato di frequenza.

I corsi inizieranno il 22 aprile 2017 e si svolgeranno il venerdì dalle 17.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00 (pausa pranzo inclusa).

La domanda di ammissione va presentata entro l’11 aprile 2017. La domanda d'iscrizione va presentata entro il 18 aprile.

Per informazioni: associazionemontessoribs@gmail.com

montessoriattivapavia@gmail.com

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale