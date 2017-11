S’intitola «Notti Acustiche Un’altra città - Istituzioni e associazioni insieme per i valori dell’antifascismo» l’evento organizzato da FaremusicaPavia e Comune di Pavia per domenica 5 novembre. Il programma prevede band di diversi generi musicali alternarsi sul palco di piazza Della Vittoria.

Alle ore 14 si esibiranno i Deriveracustica (folk/rock americano), alle 15 Il Cerchio della Guerra (by Emergency), alle ore 16 i Caddregas (Blues), alle 17 la Corte dei Miracoli (Folk/rock resistente), alle 18 The Social Band (punk neomelodico) e alle 19 i Fal + Alessandro «The Melted Dog» Valli (popolare del sud e canzoni milanesi).

«Abbiamo voluto organizzare una giornata in Piazza di musica e di contenuti – sottolineano il Sindaco, Massimo Depaoli, e l’assessore alla Cultura, Giacomo Galazzo - per sottolineare la nostra adesione ai valori fondanti dell'antifascismo e per contribuire a far sì che il 5 novembre la città possa vivere una giornata diversa da quella dell'anno scorso.

In questo tentativo il formato delle Notti acustiche, della musica per strada e per tutti, ci è sembrato il migliore. Siamo felici di avere incontrato in questo tentativo il favore e l'adesione di tante associazioni. Le ringraziamo per la partecipazione e invitiamo la cittadinanza in piazza per domenica pomeriggio».

