«Circa 400 milioni di euro per nuove misure sussidiarie e condivise con i protagonisti dei diversi settori economici: così aiutiamo le imprese lombarde a crescere, impiegando risorse regionali e fondi europei non in una logica assistenzialistica e d'emergenza, ma con una visione integrata di sistema e di sviluppo duraturo».

Con queste parole Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha tracciato a Pavia, in Camera di Commercio, un bilancio complessivo delle iniziative portate avanti dal suo assessorato in favore delle imprese durante questa legislatura, presentando contestualmente le nuove opportunità che Regione Lombardia metterà in campo per il 2017.

PAVIA, INVESTIMENTIPER OLTRE 50 MILIONI «Durante il mandato, in provincia di Pavia, - ha spiegato l’assessore - abbiamo concesso contributi e incentivi per quasi 16 milioni di euro. Un impegno che dimostra la nostra vicinanza al tessuto produttivo della provincia di Pavia, che ha permesso di sviluppare 30 milioni di investimenti negli ambiti del commercio, turismo, attività produttive e terziario».

L'assessore è poi passato a illustrare le opportunità che l'assessorato sta sviluppando per il 2017 «sottolineando che punteranno al sostegno alle star up innovative e sociali, alla filiera dell'edilizia e in particolare di quella della casa high-tech, alla promozione dell'export, il sostegno al credito e agli investimenti degli imprenditori della manifattura e del turismo, riservati alle piccole e medie imprese».

Per Parolini si tratta di «Un'azione complessiva sostenuta da quasi 400 milioni di euro, che danno sostanza e concretezza alla forte spinta che, proprio per raccogliere la complessità delle sfide imposte dal mercato, abbiamo impresso durante questa legislatura alle nostre politiche di promozione dell'aggregazione, della contaminazione tra settori differenti e della valorizzazione delle filiere di eccellenza quali driver di sviluppo».

ECOSISTEMAAMICO DELLE IMPRESE

«Accanto a questa prospettiva - ha concluso Parolini - stiamo lavorando alla creazione di un nuovo ecosistema amico dell'impresa, una rete di accoglienza dove la Pubblica Amministrazione non è vista come un ostacolo all'iniziativa imprenditoriale, ma come un fattore di efficienza in grado di facilitarla accompagnandola attraverso un cammino condiviso e molto concreto con gli stakeholder locali. Un impegno finalizzato ad attrarre nuovi insediamenti economici e creare nuove opportunita? occupazionali».

Contributi concessi: 15,8 milioni di euro di cui 4,1 milioni alle imprese del commercio e reti distributive, 0,9 turismo e attrattività integrata, 10,8 attività produttive, terziario ed export.

Investimenti attivati: 29,6 milioni di euro, di cui 9,7 milioni nel commercio e reti distributive, 1,6 turismo e attrattività integrata, 18,4 attività produttive, terziario ed export.

Imprese beneficiarie: 340, di cui 200 commercio e reti distributive, 10 turismo e attrattività integrata, 130 attività produttive, terziario ed export. (Lnews - segue scheda)

