Dalla Regione denaro anche nella provincia pavese per l’efficientamento energetico.

E' stata infatti approvata la graduatoria relativa al bando Free, che eroga contributi per interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico. A darne notizia l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi.

Il Bando assegna 30,75 milioni di euro agli Enti Locali per la ristrutturazione del proprio patrimonio immobiliare. «Si tratta di un impegno concreto, da parte di Regione Lombardia, per consentire agli Enti locali una riqualificazione degli edifici pubblici con conseguente riduzione dei consumi energetici e dell'emissione di CO2 - sottolinea l'assessore - Un contributo importante per riqualificare il patrimonio pubblico di proprietà dei Comuni lombardi».

La misura ha previsto la concessione di un'agevolazione pari al 70 per cento delle spese (per il 30 per cento contributo a fondo perduto e per il 40 per cento finanziamento a restituzione), sino ad un massimo di 4,9 milioni di euro. Gli interventi relativi a ciascuna richiesta di agevolazione devono prevedere spese ammissibili pari ad almeno 1 milione di euro.

IL DETTAGLIODEI BENEFICIARI Gli Enti beneficiari della manovra sono 19 mentre gli edifici che saranno ristrutturati sono 32, di cui 22 sono scuole.

In provincia di Pavia i beneficiari saranno i comuni di stradella e Torrevecchia.

1) Stradella (via Bottini,28) - 1.476.010,90 euro

Stradella (via della Repubblica, 50) - 1.110.712,40 euro

2) Stradella (via Tevere,1) - 468.888,70 euro

3) Torrevecchia Pia (piazza del Popolo) - 219.627,81 euro

4) Torrevecchia Pia (via Roma,1) - 673.747,13 euro.

In totale arriveranno nei due comuni quasi 4 milioni di euro (3.948.986,93 euro)

