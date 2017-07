Mentre scriviamo non è ancora chiaro che ne sarà del rimpasto di giunta disposto dal sindaco Massimo Depaoli senza concordarne i contenuti con il PD.

L’unica cosa certa è che, appena ricevuta la notizia, la segreteria del Partito Democratico ha nominato 4 tutor (l’ex-sindaco Andrea Albergati, il segretario cittadino Roberto Calabrò e i due componenti della segreteria pavese Tiziana Alti e Marco Dagradi) incaricandoli di confrontarsi con il primo cittadino per cercare di sistemare al meglio le cose.

Non potendo prevedere l’esito del consiglio comunale svoltosi ieri, giovedì, con il giornale in stampa, ci limitiamo qui a informare i nostri lettori sui contenuti del rimpasto, così come annunciati dallo stesso sindaco attraverso una nota diffusa dall’ufficio stampa di palazzo Mezzabarba: «Il nuovo assessore (a lavori pubblici, verde urbano e patrimonio, ndr) che completerà la composizione della Giunta di Pavia sarà Giovanni Magni - informa Depaoli - Magni ha una consistente esperienza amministrativa e sarà quindi in grado di portare un contributo efficace al governo della città. Gli auguro buon lavoro per l'impegno che ci attende.

Nel contempo, ho proceduto a una riorganizzazione delle deleghe nell'ottica della funzionalità e dell'accorpamento di deleghe affini. Schematicamente, riprendendo gli obiettivi di mandato, si possono evidenziare alcune linee: Uno sguardo sul futuro (sviluppo e innovazione): Cristiani e Gregorini. Cura della città (territorio, programmazione e manutenzione): Gualandi, Magni, Ruffinazzi. Partecipazione (risorse e coesione): Castagna e Moggi. Conoscenza e formazione (cultura e istruzione): Canale e Galazzo. Nuovo slancio al lavoro per portare a pieno compimento il percorso iniziato tre anni fa».

Nella tabella che pubblichiamo qui sopra è possibile consultare la composizione della giunta e la distribuzione delle deleghe.

