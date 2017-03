Ecco il post su Facebook con cui Massimo Depaoli ha confermato l’assessore alla cultura Galazzo, dopo la decisione di quest’ultimo di rimettere il mandato in seguito alla fuoriuscita dal PD: «Amministrare un comune significa condividere una visione di città e le scelte che ne derivano, fare parte di una compagine che quotidianamente lavora per mettere in atto le indicazioni del programma di governo.

Questo prescinde dalla tessera di partito, tanto più in una esperienza come la nostra che è nata e ha avuto successo ben oltre gli ambiti del partito di riferimento, che dà un contributo forte ma non esaustivo.

In giunta siedono persone che ho scelto, alcune iscritte al Pd, altre no. Per questo la scelta di Giacomo Galazzo di aderire a altra forza sempre nell'ambito del centrosinistra non cambia nulla rispetto alla delega che riveste e al suo compito di amministratore e per questo ho accolto la sua disponibilità a rimettere il mandato ma glielo confermo. Gli assessori, così come il sottoscritto, vanno valutati per quanto fanno o non fanno.

Per quanto riguarda, poi, il momento che attraversa la politica nazionale, in un quadro mutevole e confuso come l'attuale è possibile che si facciano scelte diverse. Ciò che come sindaco esigo da assessori e consiglieri è il reciproco rispetto, lo stesso che io penso di avere sempre avuto verso le persone».

