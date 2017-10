La malattia di Alzheimer (AD) è una neurodegenerazione comune, progressiva e irreversibile con una graduale perdita di memoria, di giudizio e di capacità di funzionale. Il trattamento e la gestione dei pazienti affetti da AD costituiscono un grave onere sociale oltre che generare disagio a livello famigliare e nei rapporti. C’è urgente bisogno di scoprire e convalidare nuovi agenti terapeutici. Recentemente, molti autori hanno descritto associazioni di condizioni patologiche con l’Alzheimer, tra le quali alterazioni metaboliche, diabete mellito tipo III, disturbi nutrizionali, alterazione del microbiota intestinale. Inoltre è stato dimostrato che un’alimentazione adeguata potrebbe rivelarsi una strategia efficace per prevenire o ridurre il rischio di malattia di Alzheimer. Lunedì 9 ottobre dalle ore 9,00 presso l’IDR S. Margherita avrà luogo il convegno dedicato alla XXIV Giornata Mondiale dell’Alzheimer in cui si vogliono proprio approfondire queste tematiche. Verranno pure premiati i dipendenti con 25 anni di anzianità di servizio. In conclusione la Dr.ssa Decorato, un medico radiologo di Pavia, presenterà il libro dedicato alla mamma dal titolo «Cento ricette di casa mia» che potrà essere consegnato ai presenti. Eventuali offerte saranno poi devolute in favore del Nucleo Alzheimer dell’IDR S. Margherita. Ritenendo il rilievo sociale e l’importanza delle tematiche che si tratteranno, gli organizzatori auspicano una massiccia affluenza di pubblico.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale