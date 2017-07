E’ stato un blitz proficuo quello che nella serata del 6 luglio la Squadra Mobile, l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp), coadiuvati da 3 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Milano, ha effettuato sull’allea.

Nel corso del controllo sono state identificate 40 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e reati inerenti gli stupefacenti e sono stati effettuati approfonditi accertamenti per verificare la posizione dei cittadini extracomunitari identificati, senza peraltro rilevare irregolarità. Nascosto in una siepe posta dietro una delle panchine del viale è stato rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente 25 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte alla vendita.

Numerosi cittadini, evidenziando un aumento della sicurezza percepita dovuta alla maggiore attività di controllo da parte delle forze dell’ordine particolarmente negli ultimi giorni, hanno espresso vicinanza e gratitudine agli agenti operanti sul posto.

