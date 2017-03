E’ cominciata oggi, venerdì, e proseguirà fino al 12 marzo la fiera Home 2017, al Palazzo delle Esposizioni.

150 espositori e 25.000 visitatori l’anno scorso rendono l’idea del successo di questo evento dedicato alla casa e agli accessori.

Da segnalare che durante la manifestazione fieristica andranno in scena le dimostrazioni di alcune scuole di danza di Pavia e provincia che daranno vita a una rassegna pensata per impreziosire l’evento, conferendo visibilità al lavoro degli allievi delle scuole presenti.

Al primo piano del Palazzo Esposizioni si alterneranno otto scuole che presenteranno al pubblico stili e coreografie differenti, regalando emozionanti e suggestivi momenti di intrattenimento.

Ecco le scuole che parteciperanno:

ASSOCIAZIONE HAREM

Nasce a Pavia nel 2004 dalla passione di alcune danzatrici che decisero di portare a conoscenza di un pubblico più vasto la danza mediorientale; organizza spettacoli anche a scopo benefico.

Da allora la Presidente ed Insegnante, Botta Barbara, non ha mai smesso di portare in giro le sue ragazze che meglio interpretano questa danza morbida in modo elegante e raffinato.

ENERGY-ILARIA DANCE DREAM

La scuola di danza classica diretta da Ilaria Buzzio, ha sede a San Martino Siccomario all’interno del centro olistico Energy. Propone corsi di danza per tutte le età.

IDEA DANZA E IDEA LATINA

Nasce nel 1989 da Marco e Anna: un progetto animato da una tribù in continuo movimento, che vive la danza in tutte le sue forme. Saranno presenti ai DANCE STUDIO con diversi stili e gruppi.

JKS GYM

Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Pavia, nasce nel 2001 dall’unione di istruttori con esperienze ventennali nell’ambito sportivo e ricreativo. Marika presenterà ad Home BellyRockers, uno stile che unisce la passione per la danza orientale al rock.

EVTF Club

Con sede a Stradella, è una realtà basata sul Fitness e la Danza dove potersi allenare, imparare e passare del sano tempo! Un ambiente solare come le persone che la vivono.

EVTF Italia vanta un staff altamente qualificato a livello mondiale sia nell'ambito delle danze latine americane e caraibiche che nelle arti marziali VingTsun.

CENTRO STUDI VOGHERA Da oltre 25 anni uno staff di professionisti, ballerini, coreografi, atleti qualificati e costantemente in aggiornamento persegue l’obiettivo di diffondere la cultura della danza, avviando i giovani ad uno studio serio e professionale di questa disciplina.

Continuo aggiornamento della tecnica e diversi approcci metodologici organizzati nel rispetto delle diverse fasi evolutive dei giovani danzatori sono le caratteristiche della scuola.

HDE-MIA

L’Associazione ha l’obiettivo di formare giovani nelle arti sceniche, con insegnanti professionisti del mondo dello spettacolo, pronti a trasmettere il loro bagaglio culturale.

In particolare vuole dare opportunità a tutti i giovani, che sentono una spinta verso l’arte scenica ma che non hanno mai avuto occasione di mostrare e far crescere il proprio talento nel teatro, nel canto e nella danza. La sede è a Broni.

ASD- IMPRONTA LATINA

Sotto la direzione artistica di Ilaria Guarnaschelli, il centro con sede a Borgonovo Val Tidone. L’Associazione abbraccia un po’ tutto il mondo della danza, dai corsi di giocodanza e propedeutica, all’hip hop e alla danza moderna, dai balli caraibici alla gestualità femminile e al portamento maschile; in più da qualche anno è possibile avvicinarsi anche al mondo del country.

La partecipazione alla rassegna così come l’ingresso a Home è gratuita!

Per info e il calendario esibizioni : Dea Servizi – 0382.483430 – info@deaservizi.it – www.deaservizi.it

