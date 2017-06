Alla presenza degli Amministratori e del Direttore Generale, gli Amici del Santa Margherita Onlus hanno presentato la messa a dimora delle piantine aromatiche di cui hanno voluto omaggiare il Nucleo Alzheimer dopo aver per altro già precedentemente organizzato altro simile evento al Centro Diurno Integrato. Oltre a elicriso, lavanda, maggiorana, timo, salvia, erba limoncina, issopo, papavero, calendula e rosmarino anche gli attrezzi per la coltivazione, innaffiatoio, rastrellini, palette, zappette, forbici e sistema di irrigazione. L’orto terapia è un metodo riabilitativo consistente nell’incentivare, preparare e affiancare il soggetto che vi partecipa nella cura e gestione del verde, nella coltivazione di fiori e ortaggi. Prendersi cura di questo in gruppo stimola il senso di responsabilità, inclusione e socializzazione; migliora l’umore e attenua l’ansia. Il progetto ha anche come fine quello di portare l’ospite a rafforzare la propria autostima e a percepire un ruolo attivo nella vita. Oltre alla varietà delle esperienze motorie e sensoriali che il contatto con la natura offre, l’orto terapia e il giardinaggio stimolano l’attività cognitiva, l’attenzione, l’apprendimento e la capacità di pianificare le proprie azioni. Coloro i quali vorranno prendere contatto con l’IDR S. Margherita anche durante i mesi estivi troveranno quindi opportunità e momenti terapeutici non farmacologici di particolare interesse.

