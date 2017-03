Appuntamenti di formazione per educatori e coordinatori nei prossimi giorni negli asili accreditati di Pavia. Gli appuntamenti saranno un’occasione particolarmente utile per condividere esperienze, per mostrare e per apprendere.

«Con questa iniziativa - sottolinea l'assessore all'Istruzione e Formazione, Ilaria Cristiani - consolidiamo una rete pubblica-privata di asili nido che condividono scelte pedagogiche e buone prassi allo scopo di uniformare verso l'alto la qualità dei servizi per la primissima infanzia disponibili nella nostra città. Inoltre proprio in un settore così delicato lo scambio di esperienze e competenze è una occasione fondamentale per accrescere la consapevolezza e le conoscenze degli educatori». Il calendario degli incontri nasce dalla disponibilità dei diversi soggetti gestori pubblici e privati cittadini a mettersi in gioco per condividere esperienze, riflessioni, proposte generando un circuito positivo di confronto che contribuisca all’aggiornamento professionale del personale coinvolto.

L’esercizio di fare sintesi, documentare e raccontarsi è già di per sé formazione. L’ascolto riflessivo di chi partecipa all’incontro per conoscere le buone prassi di altri è un modo per aggiornarsi recependo stimoli e suggestioni. Il confronto critico è infine formativo perché restituisce a chi si presenta una visione più ampia, arricchita dalle esperienze diverse ma sicuramente prossime di quanti partecipano agli incontri.

