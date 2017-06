Lo scorso febbraio la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha deliberato la donazione alla Cooperativa Sociale C.R.M. onlus di un automezzo da nove posti attrezzato per il trasporto di anziani e persone disabili. Questo fatto conferma la consapevolezza della sensibilità e della particolare attenzione che la Fondazione ha verso chi, come la cooperativa, lavora nel sociale, a contatto con tutte le fragilità che accompagnano l’invecchiamento. La donazione dell’automezzo dimostra altresì la concreta affermazione sul territorio di un Ente come la Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Nel rinnovare i ringraziamenti al Presidente Dott. Aldo Poli e a tutti i suoi collaboratori, la Cooperativa Sociale C.R.M. onlus continuerà ad impegnarsi per essere sempre all’altezza della fiducia accordatale.

