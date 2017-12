Qualcuno si sarebbe portato una stilografica super-lusso, qualcun altro la Parker delle grandi occasioni; il sindaco Massimo Depaoli invece ha usato una semplice «Bic». Nonostante l’appuntamento formale e ufficiale celebratosi a Roma nel massimo dello splendore istituzionale, il primo cittadino ha vidimato con la penna da 50 centesimi. La sostanza non cambia, sia chiaro: l’atto siglato a Roma lunedì pomeriggio prevede un finanziamento di ben 10,2 milioni di euro per la nuova accessibilità del Polo ospedaliero, universitario e sportivo (tra cui la nuova fermata della linea S13 Policlinico-Università). Previsti lavori anche per il sottopasso ferroviario San Giovannino, il rifacimento di cinque piazze cittadine, la riqualificazione del PalaRavizza e la manutenzione di alcuni alloggi in Erp. Insomma, un bel «colpaccio» da parte della Giunta di centrosinistra che porta a casa finanziamenti utilissimi per migliorare la qualità della vita a Pavia.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale