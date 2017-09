Domenica 1 ottobre alle ore 10, presso l'Oasi Lipu Bosco Negri ci sarà il consueto appuntamento con l'Eurobirdwatching 2017, il più grande evento dedicato al birdwatching e organizzato da BirdLife Europa, che la Lipu lancia in Italia come «Big Day» nel weekend del 30 settembre-1° ottobre. L'appuntamento a Pavia è all' Oasi Lipu Bosco Negri di Via Bramante 1, alle ore 10:00, per partecipare insieme ai volontari Lipu al censimento delle specie ornitiche presenti. Una guida aiuterà i partecipanti nell’osservazione e darà utili suggerimenti per fare birdwatching nel modo più corretto. I dati raccolti saranno poi trasmessi, con il sistema “Ria” (Rapid information action), a BirdLife Slovacchia, che coordina l’edizione 2017.

L'evento è gratuito, è adatto a tutti ed è gradita la prenotazione per poter organizzare al meglio i gruppi.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale