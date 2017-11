Arriva proprio dalla nostra provincia la giovane scrittrice, che a soli 14 anni ha esordito e stupito con un best seller di successo dal titolo “100 incanti”. Nella libreria Mondadori di Pavia il prossimo 9 novembre, alle ore 18.30, incontreremo davvero lei, Erica Bertelegni, di Santa Giuletta, che adesso di anni ne ha 20 ed è alla sua terza opera, «La chiave dell’amicizia», edito da DeA Planeta libri e che si appresta a riscuotere lo stesso successo dei precedenti romanzi.

Due ragazze. Un drago. Un mondo fantastico da salvare. E il potere dell’amicizia che vince anche la più impetuosa delle magie… «La chiave dell’amicizia» è un romanzo dal respiro classico e dalle atmosfere incantate, nato dalla creatività della giovanissima promessa del fantasy che, il 9 novembre prossimo, incontrerà i suoi giovani lettori in Piazza Vittoria, 8, sede del Mondadori Bookstore cittadino.

Protagoniste del nuovo romanzo sono due amiche: Vanessa, testarda e decisa, sa sempre quello che vuole. Anya, timida e goffa, combina continuamente guai. Le due non potrebbero essere più diverse, né starsi più antipatiche. Ma il primo giorno di liceo, per un malinteso, finiscono in punizione insieme, a spolverare e ricatalogare l'intera biblioteca della scuola. All'improvviso però accade qualcosa di inaspettato: spostando uno dei tomi si apre una porta. Una porta su un mondo fantastico. Vanessa e Anya si ritrovano così catapultate nel meraviglioso Regno di Menish, che sta scomparendo inghiottito dall'avanzata delle sabbie. Solo il potere di due ragazze straordinarie potrà salvarlo. Eppure Anya e Vanessa non hanno nessun potere straordinario, o almeno così credono. Per scoprirlo, dovranno imparare a conoscersi e a collaborare. Tra duelli e inganni, inizia così una favolosa avventura a volo di drago per dare una nuova speranza al Regno di Menish.

