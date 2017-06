Giorgio Facchina, rieletto sindaco, di Mezzana Rabattone con il 94% delle preferenze

Alla tornata delle elezioni amministrative andata in scena domenica scorsa in 18 comuni della provincia di Pavia, l’affluenza alle urne si è fermata al 58,72% contro il 66,43% della precedente tornata elettorale.

Nel comune più importante, Mortara, Marco Facchinotti (45,87%), sindaco uscente, ha stravinto su Marco Barbieri (17,10%), ma non ha raggiunto il 50% delle preferenze. Questo obbligherà candidati ed elettori a tornare alle urne il 25 giugno per il ballottaggio. Gli altri candidati non hanno superato il 15%: Bio (13,17%), Savini (12,23%) e Abbà (11,61%).

A Godiasco Salice Terme nuovo sindaco è Fabio Riva che, con il 57,08% dei voti ha superato Anna Corbi per 236 voti.

A Giussago nuovo sindaco è Daniela Di Cosimo (52,75%) che ha superato Ciro Troccoli (30,65%) e Sabrina Colosio (16,59%).

A Gambolò primo cittadino è Antonio Costantino con il 33,53% delle preferenze. Massimiliano Sonsogno ha raccolto il 30,42% e Giuseppe Magnani il 21,82%. Sotto al 10% gli altri candidati.

A Marzano riconfermato il sindaco uscente Angelo Bargigia (68,59%), mentre a Bastida Pancarana Renata Martinotti ha superato l’uscente Marina Bernini per 15 voti.

A Magherno dopo il commissariamento, la poltrona di primo cittadino è andata a Giovanni Amato, a Lardirago riconfermata Mirella Facchin (43,37%) che ha battuto per soli tre voti Giancarlo Ferrari (42,94%). Ancora, complimenti a Giorgio Facchina che praticamente con un plebiscito è stato rieletto sindaco di Mezzana Rabattone (94%). Netta riconferma anche per Franco Ratti (64,99%) a Gravellona Lomellina. Marco Casarini, che vanta già due mandati in passato, torna sindaco di Calvignano per una manciata di voti. Brivido a Rivanazzano Terme dove a lungo si è temuto di non raggiungere il quorum del 50%, ma alla fine Marco Poggi ha potuto comunque festeggiare la sua elezione a sindaco.

A Trivolzio ha vinto Paolo Bremi (70,66%), a Gambarana Franco Alberto Cattaneo, a Monticelli Pavese Enrico Berneri e a Frascarolo riconfermato Giovanni Rota al suo terzo mandato.

Infine a Torrevecchia Pia nuovo sindaco è Gerardo Manfredi, mentre a Valle Lomellina riconferma a pieni voti (88,82%) per Pier Roberto Carabelli.

