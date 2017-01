Buone notizie per i ragazzi delle scuole lombarde. Finalmente, infatti, la legge contro il bullismo e il cyberbullismo è stata approvata.

Il fenomeno, che tocca circa 71.000 ragazzi lombardi tra i 15 e i 24 anni, non interessa solo le vittime, ma anche le loro famiglie.

La legge (n. 216), che ha l’obiettivo di fare prevenzione creando una vera e propria rete regionale, prevede anche uno stanziamento di 300.000 euro.

«Esprimo soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Commissione Cultura del progetto di legge sulla disciplina degli interventi in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo in Regione Lombardia - ha affermato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea - L'istituzione scolastica costituisce l'asse lungo il quale si poggia l'esperienza e la formazione dei ragazzi e delle ragazze e, in particolare, è il luogo principale in cui si sviluppano le relazioni e le dinamiche educative degli adolescenti».

Gli interventi ammessi ai finanziamenti vanno da iniziative di carattere culturale e sociale, all'uso consapevole degli strumenti informatici, fino all'attivazione di programmi di sostegno o recupero per le vittime e per gli autori di questi atti.

