C’è un nuovo «sceriffo» in città. Parafrasando la più classica delle frasi da film western, è quanto accaduto nei giorni scorsi quando si è insediato ufficialmente il nuovo questore Andrea Valentino. Sarà capo della Polizia e in generale responsabile dell’attività operativa di tutte le forze dell’ordine. Ha 56 anni ed arriva da Alessandria dove ah ricoperto per due anni lo stesso incarico. Napoletano, entrato in Polizia nel 1988, è stato poi assegnato a Como dove ha ricoperto l’incarico di dirigente della Digos e della Squadra mobile. Ha anche diretto il commissariato di Lambrate a Milano. A lui gli auguri di buon lavoro.

