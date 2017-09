Lunedì 25 settembre, giornata di chiusura dell’Autunno Pavese con la presenza degli ospiti, dei collaboratori, degli operatori esterni e del Direttore Generale avvocato Maurizio Niutta ha avuto luogo un’iniziativa voluta ed offerta dalla Cooperativa FAI Ponte Vecchio di Pavia. Alcuni ospiti del Centro Polivalente con altri anziani della RSA Pertusati sono stati accompagnati in visita agli stand allestiti nella suggestiva cornice del Castello Visconteo. I presenti hanno osservato le tante attività previste per la giornata compreso il laboratorio per i più piccoli con la prova di violoncello. Non poteva mancare un passaggio al ristorante dove hanno gustato il risotto mantecato al radicchio con crema di gorgonzola e guanciale croccante. Per loro un’attenzione particolare da parte di tutti i responsabili delle Aziende presenti. Piace ricordare l’Associazione Italiana Sommelier il cui rappresentante ha voluto versare personalmente un calice di buon vino a questi ospiti così affettuosamente accolti. Ancora al loro servizio si sono posti gli amici della Confraternita della Raspadura di Torre d’Isola che hanno voluto fare assaggiare la loro specialità. Una serata davvero partecipata e gradita da parte degli ospiti del Centro Disabili Gerolamo Emiliani e della RSA F. Pertusati. Niutta ha voluto ringraziare i responsabili della Cooperativa che ha sostenuto l’iniziativa così come i collaboratori dell’ASP presenti. In conclusione ringraziamenti pure ai responsabili della Camera di Commercio di Pavia e a tutti gli espositori che hanno messo in mostra la qualità ed il radicamento delle aziende ad un territorio che merita di essere apprezzato e valorizzato. Una comunità che sa accogliere anche i soggetti più fragili perché tutte le componenti la costituiscono rendendola cosciente e orgogliosa di sé.

