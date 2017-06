ASM Pavia S.p.A. contro le zanzare per una città più vivibile. L’azienda, inftti, ha comunicato che a partire dallo scorso 24 giugno vengono effettuati interventi di dezanzarizzazione su tutto il territorio comunale. Gli interventi sono effettuati in tutti i pozzetti e caditoie, parchi, e in tutte le aree verdi di pertinenza comunale, una volta al mese, in quattro diverse zone della città così suddivise:

ZONA 1: Quartiere Mirabello – Scala , Quartiere Fossarmato – Vallone, Quartiere Città Giardino.

Giorni di intervento: 26 giugno, 17 luglio, 21 agosto (In caso di maltempo le attività verranno posticipate).

Via Scala, Piazzale d’Acquisto, Via Zanella, Via Scala, Via Gianani, Via Mirabello (presso cimitero), Via Pavesi, Via Montenaino, Via Mantegazza, Via Vigentina, Via Nenni, Viale Lodi, Via De Gasperi, Via Don Sturzo, Via Togliatti, Piazza Allende, Via Allende, Parco Leopardi, Strada Paiola, Via Tavazzani, Via Treves, Via Pensa, Via Maciachini, Via don Gnocchi, Via Angelici, Viale Lardirago, Via Bologna, Via Verona, Via Torino, Via Firenze, Via Bergamo, Via Como, Via Vicenza, Via Trento, Piazzale Crosione, Via Alessandria, Via Brianza, Via Solferino, Via Ludovico il Moro, Via Simonetta, Via Folperti compreso piscina, Via Acerbi, Via Michis, Via Suardi, Piazza caduti del lavoro, Via Andreoli, Via Lingiardi, Via Olevano, Via Mirabello per un totale di 205.609 mq di area verde.

ZONA 2: Quartiere S. Pietro, Quartiere S. Giovannino, Quartiere Centro.

Giorni di intervento: 27 giugno, 18 luglio, 22 agosto. (In caso di maltempo le attività verranno posticipate)

Viale Cremona, Tangenziale Est, Via Amendola, Via Amati, Via Montebolone, Via Grumello, Via Bottini, Via Nipote, Via Frassinelli, Via Generoni, Via Stafforini, Via Brifata Pavia, Via Manara, Viale Campari, Via Ariosto, zona Ticinello, Via Montebello della Battaglia, Via Verdi, Via Lungoticino Visconti da ponte Impero a ponte Coperto (riva sx), Via Lungoticino Sforza da ponte Coperto al confluente (riva sx), Piazzale Europa, Porta Garibaldi, Via Darsena, Viale Matteotti, Piazza Castello compreso fontana, Castello Visconteo interno e fossato, Viale XI Febbraio, Piazza Borgo Calvenzano, Viale Bligny- Ponte Moncalvi, Via Rismondo - Via Repubblica, Via Alzaia, area Cattaneo per un totale di 159.963 mq di area verde. L’Intervento si svolgerà anche nelle aree verdi del depuratore di Montefiascone.

ZONA 3: Quartiere Borgo Ticino, Quartiere Pavia Ovest.

Giorni di intervento: 28 giugno, 19 luglio, 23 agosto (In caso di maltempo le attività verranno posticipate)

Piazzale Ghinaglia, Via dei Mille, Via Ponte vecchio, Via Leona, Via Bramante, Loc. Baia del Re ( Ticino riva dx). Via XXV Aprile ( Ticino riva dx), Via Milazzo ( Ticino riva dx), Via Abbiategrasso, Via Pampuri, Via F.lli Cervi, Via Martinetti, Via Ribaldi, Via Razzini, Via Bianchi, Via Mossi, Via Ferrara, Via Mariola, Via Aselli, Via Lovati, Via Moruzzi, Via Cagnoni, Piazzale Tevere, Via Colomarone, Via Riviera, Via S. Lanfranco, Via Adda, Via Griffino per un totale di 110.084 mq di area verde. Sono inoltre comprese tutte le rogge scoperte: Naviglio da campo sportivo a confluente, Vernavola, Vernavolino, Navigliaccio, Cavermuller e pozzetti raccolta acque e aree verdi degli edifici e scuole di pertinenza comunale.

ZONA 4: Centro storico - Residenza Municipale ed uffici vari

Giorni di intervento: 29 giugno, 20 luglio, 24 agosto. (In caso di maltempo le attività verranno posticipate)

Palazzo Mezzabarba e Casa Saglio – P.zza Municipio 3 (via Scopoli), Comando Polizia Municipale, Centro di depurazione delle acque (via Montefiascone), comitati di quartiere Città giardino e San Giovannino.

Impianti sportivi: Palestra civica e fabbricati annessi Via Luigi Porta, Stadio comunale “Fortunati, campo polisportivo di via Treves, piscina aperta di via Folperti, piscina scoperta di V.le Resistenza, parcheggio di V.le della Resistenza, centro polisportivo Cassinetto, palazzo dello sport di via Treves, campo sportivo Frigirola.

Il servizio consisterà in:

- trattamenti antilarvali

- trattamenti adulticidi su richiesta della stazione appaltante da effettuare nel periodo estivo limitatamente al manifestarsi di determinare situazioni: quando la popolazione raggiunge livelli elevati e/o in occasione di manifestazioni all’aperto ovvero in tutte quelle situazioni dove l’eccessiva presenza di zanzare arrechi notevole disagio ai cittadini.

Per gli interventi larvicida nei parchi, viali alberati, nelle strutture pubbliche e nelle scuole, sulle rogge scoperte, sulle sponde dei corsi d’acqua, verranno utilizzati prodotti antilarvali biologici a base di Bacillus Thuringiensis Var. Israelensis ed automezzi adeguati a raggiungere tutte le aree oggetto di intervento e dotati di:

- atomizzatore a cannone montato su autocarro manovrabile dall’interno dell’automezzo, dotato di serbatoio in polietilene con capacità minima di 400 litri ed avente potenzialità tale da garantire gittata verticale fino a 30 metri;

- motopompa irroratrice carrellabile e/o lancia di irrorazione accoppiata all’atomizzatore, con tubo di prolunga di almeno 50 metri, aventi getto utile di 30 – 35 metri in orizzontale.

Per gli interventi larvicida su pozzetti e caditoie stradali verranno utilizzati prodotti regolatori di crescita in formulazione granulare, e/o in forma liquida e/o nebulizzata tramite l’utilizzo di pompe irroratrici manuali dotate di serbatoio della capacità di almeno 10 litri e/o termo nebbiogeni con capacità d’erogazione minima di 80litri/h.

Per gli interventi contro le zanzare svernanti nei pozzetti e nelle caditoie stradali verranno utilizzati prodotti adulticida tramite l’utilizzo di termo nebbiogeni con capacità di erogazione minima di 80 litri/h.

Per gli interventi adulticidi saranno impiegati prodotti piretroidi di sintesi ad azione abbattente dotati di basso impatto ambientale e bassissima tossicità per l’uomo e per gli animali superiori.

Nonostante i prodotti utilizzati non siano nocivi per l’uomo e per gli animali superiori, nel giorno di trattamento è comunque raccomandabile tenere chiuse le finestre degli appartamenti situati ai piani bassi.

