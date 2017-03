L’8 marzo le donne sono state protagoniste anche a Palazzo Mezzabarba.

Nella sala del consiglio, infatti, si è tenuta la cerimonia di premiazione di “Donne in Divisa”, organizzata da Assoarma Pavia con lo scopo di premiare con una targa tutte quelle donne che, in divisa, si sono particolarmente distinte in città per merito o impegno.

Salutate e presentate da Angelo Rovati, Presidente Assoarma Pavia, e da Paola Chiesa, storica militare, sono state premiate rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale di Pavia.

Assistente Capo

Persona riservata di elevate doti professionali e di sicuro affidamento, svolge il suo servizio con cura e dedizione e con l'intento di migliorare l'istituzione in cui opera, dando così un servizio disinteressato alla collettività tanto da meritare la gratitudine dei suoi diretti superiori. Attualmente addetta all'Ufficio di Gabinetto della Questura ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità sia verso le esigenze dei collaboratori che dei cittadini, distinguendosi per il taglio umano che ha sempre saputo dare all'attività professionale. In precedenza, quale operatrice della sala operativa, ha saputo brillantemente e efficacemente coordinare l'attività delle pattuglie impiegate sul territorio, fornendo loro un prezioso e fondamentale supporto.

Guardia di Finanza

Maresciallo Ordinario

Ispettore di brillante personalità in forza al Nucleo di polizia tributaria di Pavia si è particolarmente distinta per l'impegno ed il sacrificio profusi nel servizio. Proficuamente impiegata in delicate indagini nel settore della polizia economico—finanziaria ha saputo intelligentemente concretizzare le direttive impartite evidenziando altissima professionalità e non comune acume investigativo.

Arma dei Carabinieri

Vice Brigadiere

Arruolata nell'Arma dei Carabinieri nel 2005 frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, è stata destinata nel 2006 alla Stazione Carabinieri di Rho e nel 2008 alla Stazione Carabinieri di Borghetto Lodigiano. Dal 2011 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Villanterio. Nel 2015 è stata trasferita alla Stazione Carabinieri di Pavia ove presta attualmente servizio. Nel 2016 quale vincitrice di concorso ha frequentato il corso per Sovrintendenti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri conseguendo l'attuale grado. Nonostante accudisca a tempo pieno il figlio Luca, ha profuso in maniera encomiabile il proprio impegno sia nel corso del servizio prestato che nello studio delle materie giuridiche e militari.

Polizia Municipale, Vigile

Nata a Pavia il 13 settembre 1959, residente in Pavia, assunta in Comune il 1° ottobre 1981. E' il vigile donna più anziano in servizio esterno.

Polizia Penitenziaria

Sovrintendente

Per aver adempiuto durante i ventiquattro anni di servizio ai suoi doveri istituzionali con grande spirito di sacrificio e professionalità, per l'orgoglio e il senso di appartenenza che ogni giorno dimostra al corpo di Polizia Penitenziaria e per la spiccata umanità che l'ha sempre caratterizzata nell'espletamento dei diversi e complessi compiti che le sono stati affidati.

