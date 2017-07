Nella serata del 17 luglio una donna, mentre stava percorrendo a piedi una via in zona «Orto botanico», è stata avvicinata alle spalle da un giovane in sella ad una bicicletta che, con una mossa fulminea, le ha strappato di mano la borsetta, allontanandosi e facendo perdere le sue tracce. L’autore del furto è stato descritto come un ragazzo dell’età apparente di 15 anni, di corporatura magra e capelli biondi con una cresta.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che ha dato avvio alle prime indagini.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale