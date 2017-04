«E' ufficiale: ci sono i boicottatori della raccolta differenziata. Li denunceremo – dichiara Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia - per rispetto della gran parte dei pavesi che hanno dimostrato un gran senso civico, e degli obiettivi di legge italiani ed europei per cui si deve raggiungere almeno il 70%.

In due anni Asm ha fatto anche lavorare trentatré persone in più, con una riduzione del cinque per cento del costo del servizio che alleggerirà la tassa per le famiglie».

