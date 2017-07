Una data extra calendario del Mercatino del Ri-Uso domenica 9 luglio 2017 – dalle 10 alle 18 – sempre all’ombra dell’Allea. I partecipanti si trasformano commercianti per un giorno, mettendo in vendita gli oggetti, i vestiti , i libri e altro ancora. In poche parole sarà riproposto tutto quello che non serve più ma che può trovare spazio in altre case e famiglie.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Pavia e l’Agenzia Reclam di Pavia per rispondere ad un’esigenza reale dei cittadini, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Pavia e dalla ASM in collaborazione con Legambiente, il Centro Servizi Volontariato, la Comunità Casa del Giovane, Amici dell’IC Cavour, il Mercatino del Ri-uso è sempre più seguito. Tra una bancarella e l’altra le occasioni non mancano: vale la pena, senz’altro, farci un giro!

