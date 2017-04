E’ stata presentata nel corso di una conferenza stampa lo scorso 27 marzo l’iniziativa «Tenga il resto», contro lo spreco alimentare, organizzata dal Comune e dall’ASM partendo da un’idea dell’associazione Alimentando. «Si tratta di un progetto pensato per dare a chi va al ristorante la possibilità di portare a casa ciò che non consuma - ha affermato l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Angela Gregorini - In sostanza lanciamo un bando in cui il Comune dà la possibilità a una quarantina di ristoranti della città (quelli con cucina espresso, servizio al tavolo e apertura anche serale) di ottenere gratuitamente vaschette e borsine dove confezionare il cibo eventualmente avanzato dai propri clienti offrendo così a questi ultimi l’opportunità di portarlo a casa. Per aderire al progetto i ristoratori non devono fare altro che compilare l’apposito modulo e recapitarlo a mano all’ufficio protocollo del comune, oppure spedirlo via email all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it. Le adesioni si accettano fino al prossimo 28 aprile».

